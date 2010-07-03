ФІФА переписала бразильський автогол на Снайдера

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) записала на Веслі Снейдера перший гол збірної Нідерландів у матчі з бразильцями, повідомляє офіційний сайт ФІФА. У протоколі матчу був зазначений автогол, записаний на півзахисника бразильців Феліпе Мельо.

Технічна група ФІФА, вивчивши епізод, ухвалила, що автором гола все ж таки є Снейдер. Голландець виконав навіс з правого флангу, м`яч торкнувся Мельо, який зіткнувся в повітрі з голкіпером своєї команди Жуліо Сезаром, і влетів в сітку.

Тепер в активі Снейдера чотири м`ячі на цьому чемпіонаті світу. Також по чотири голи забили Давид Вілья (Іспанія), Гонсало Ігуаїн (Аргентина), Роберт Віттек (Словаччина) і Томас Мюллер (Німеччина; забив на 3-й хвилині матчу з Аргентиною, який триває зараз). Причому, крім Віттека, всі ще можуть збільшити рахунок. По три забиті м`ячі у Луїса Суареса і Дієго Форлана (обидва Уругвай), які ще продовжують виступи на ЧС, тож можутьзбільшити доробок.