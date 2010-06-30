Компанія Кличків купила право на бій з Повєткіним

Промоутерська компанія K2 Promotions отримала право на проведення бою чемпіона світу з боксу за версіями IBF і WBO українця Володимира Кличка і обов`язкового претендента на титул росіянина Олександра Повєткіна, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на портал FightNews.com.

На торгах, що відбулись у вівторок, K2 Promotions запропонувала преміальний фонд бою в 8,313 мільйона доларів, а Sauerland Events, яка представляє Повєткіна готова була сплатити гонорар в 4 250 001 долар.

Тепер промоутерська компанія братів Кличків має призначити дату і місце бою - не пізніше 90 днів з дня проведення торгів. Раніше тренер Володимира Кличка Еммануель Стюард припустив, що поєдинок відбудеться 11 або 18 вересня в Німеччині.