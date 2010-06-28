Мессі програв парі Марадоні

Лідер збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі програв парі своєму головному тренерові Дієго Марадоні. Перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу з Мексикою нападаючий побвся з Марадоною об заклад, що в цій грі він обов`язково заб`є гол, повідомляє інтернет-видання Goal.com. Аргентинці виграли з рахунком 3:1, але Мессі забити не вдалося.

Після гри аргентинський форвард відзначив, що в матчі з Мексикою у нього було багато можливостей, щоб відзначитися. "Я завдав багато ударів, але мені не щастило", - сказав Мессі. На чемпіонаті світу в ПАР нападник, якого у 2009 році визнали найкращим футболістом світу, поки не забив жодного гола.

У матчі з мексиканцями у складі збірної Аргентини двічі відзначився Карлос Тевес, ще один гол на рахунку Гонсало Ігуаїна. В 1/4 фіналу аргентинці 3 липня зіграють з Німеччиною. Німці 27 червня здобули перемогу над Англією з рахунком 4:1.

Лента.ру