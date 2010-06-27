ЧС-2010: Німеччина переконливо вибиває Англію

У другий день плей-офф Чемпіонату світу з футболу зіграли:

Німеччина – Англія 4:1 (Клозе 20, Подольські 32, Мюллер 67, 70 - Апсон 37)

Суперник Німеччини у чвертьфіналі визначиться сьогодні ввечері в матчі Аргентина - Мексика

Нагадаємо, що в перший день на етап 1/4 фіналу вийшли Уругвай і Гана, обігравши з однаковим рахунком 2:1, відповідно, Південну Корею США. Їх особиста зустріч відбудеться 2 липня.

Решта учасників 1/8:

Матчі 28 червня. Нідерланди - Словаччина і Бразилія - Чилі.

Матчі 29 червня. Японія - Парагвай і Португалія - Іспанія.

Переможці цих пар матчів складуть чвертьфінальні пари.