Президент ФІФА їде в Україну

16-17 березня Україну з офіційним візитом відвідає Президент ФІФА Йозеф БЛАТТЕР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, про це повідомив Президент Федерації футболу України, член Виконкому УЄФА Григорій СУРКІС після повернення з Англії, де він брав участь в урочистостях з нагоди 50-річчя початку виступів футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» у єврокубках.

Програмою його перебування передбачено зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Під час поїздки він ознайомиться з інфраструктурою ФФУ, Будинком футболу, поспілкується з журналістами на прес-конференції.