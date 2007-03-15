Президент ФІФА їде в Україну
11:36, 15 березня 2007Спорт
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Блаттер поспілкується з Ющенком і Януковичем
16-17 березня Україну з офіційним візитом відвідає Президент ФІФА Йозеф БЛАТТЕР.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, про це повідомив Президент Федерації футболу України, член Виконкому УЄФА Григорій СУРКІС після повернення з Англії, де він брав участь в урочистостях з нагоди 50-річчя початку виступів футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» у єврокубках.
Програмою його перебування передбачено зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Під час поїздки він ознайомиться з інфраструктурою ФФУ, Будинком футболу, поспілкується з журналістами на прес-конференції.
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