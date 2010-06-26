У Севастополі стартує регата крейсерських яхт

У Севастополі розпочинається вітрильна регата крейсерських яхт «Кубок Криму-2010» на призи командувача ВМС України, присвячена 18-річчю Військово-Морських Сил Збройних Сил України, 227-річчю заснування міста-героя Севастополя і 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття регати відбудеться сьогодні увечері на Приморському бульварі, завтра вранці старт візьмуть близько 30 яхт, а фініш намічений на 3 липня. Крім яхт Військово-Морських Сил України і Чорноморського флоту РФ, Севастополя, в змаганні візьмуть участь екіпажі яхтсменів з міст Маріуполь, Керч і Саки.

Регата проводиться з метою популяризації прапора і традицій українського флоту, традицій Вітрильної федерації міста Севастополя й Асоціації яхтсменів Чорного моря, а також налагодження дружніх і партнерських відносин з морськими державами - сусідами України по Чорному морю. Крім того, змагання вирішують завдання залучення молоді до активних занять вітрильним спортом, дальніми спортивними плаваннями під вітрилами, а також привернення уваги до Криму, і перш за все до Севастополя, як до перспективного курортно-рекреаційного і спортивного регіону.

Як повідомив журналістам заступник командувача ВМС України з бойової підготовки - начальник управління бойової підготовки контр-адмірал Віктор КОСЕНКО, регата з назвою «Кубок Криму» проводиться вже 17-й раз, але з 2006 року, коли вона, після деякої перерви в проведенні, за спільним рішенням Вітрильної федерації Севастополя і командування ВМС України проходить як регата на призи командувача ВМС України. За його твердженням, командувач ВМС України заснував кубки і дипломи, якими нагородять переможців у декількох групах. Крім того, як додав контр-адмірал, українські ВМС забезпечує безпеку яхтсменів, і з цією метою на змагання виділяється учбовий катер «Нова Каховка».

Регата проходитиме уздовж кримського узбережжя за маршрутом: Севастополь - озеро Донузлав (селище Мирне на північному заході Криму) – Балаклава – Артек - смт Орджонікідзе - Новий Світ - Севастополь.

Організаторами регати є Вітрильна федерація міста Севастополя, Командування Військово-Морськими Силами України, Республіканський комітет з фізичної культури й спорту АРК, Асоціація яхтсменів Чорного моря.