Андрій Воронін забив гол за Байєр

Закінчився перший з трьох сьогоднішніх матчів Кубка УЕФА. На своєму полі в Леверкузені (Німеччина) Байєр забив три безвідплатні голи (Воронін 36, Барбарес 56, Жуан 70) Лансу, тож з надлишком відігрався після програшу в гостях 1:2 і вийшов до однієї четвертої фіналу Кубка УЕФА.

Матчі Тоттенхем - Брага (перша гра, відповідно, 3:2), Вердер - Сельта (1:0) і Осасуна - Рейнджерс (1:1) ще не почалися.