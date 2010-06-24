ЧС-2010: Італія їде додому після драматичного матчу
18:52, 24 червня 2010Спорт
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До 1/8 виходять Парагвай і Словаччина
Закінчився груповий етап для команд, які виступали в групі F.
Словаччина - Італія 3:1 (Вітек 25, 73, Копунек 89 - ді Натале 81, Квальярелла 90+2)
Парагвай – Нова Зеландія 0:0
У підсумку Парагвай має 5 очок, Словаччина – 4, Нова Зеландія – 3, Італія - 2 очки.
До 1/8 фіналу виходять Парагвай і Словаччина.
Їх суперники визначаться сьогодні ввечері в зустрічах групи E: Данія (3) – Японія (3), Камерун (0) – Нідерланди (6).
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