ЧС-2010: Італія їде додому після драматичного матчу

До 1/8 виходять Парагвай і Словаччина

Закінчився груповий етап для команд, які виступали в групі F. Словаччина - Італія 3:1 (Вітек 25, 73, Копунек 89 - ді Натале 81, Квальярелла 90+2) Парагвай – Нова Зеландія 0:0 У підсумку Парагвай має 5 очок, Словаччина – 4, Нова Зеландія – 3, Італія - 2 очки. До 1/8 фіналу виходять Парагвай і Словаччина. Їх суперники визначаться сьогодні ввечері в зустрічах групи E: Данія (3) – Японія (3), Камерун (0) – Нідерланди (6).

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