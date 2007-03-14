Форвард "Челсі" Андрій Шевченко одержав травму гомілковостопного суглоба і, ймовірно, не візьме участі в черговому матчі англійської прем`єр-ліги проти "Манчестер Сіті" (середа, 14 березня). Неприємний епізод стався у вівторок під час тренування "Челсі". Про те, наскільки серйозно пошкодження Шевченка, наразі невідомо, повідомляє Fox Sports.

Гостьовий матч з "Манчестер Сіті" має для "Челсі" принципове значення. Команда відстає від "Манчестер Юнайтед" на дев`ять очок, маючи при цьому гру у запасі, і якщо лондонцям не вдасться скоротити відрив від "МЮ", це серйозно погіршить їх положення в боротьбі за чемпіонство.

Цікаво, що про готовність замінити в стартовому складі Шевченка вже встиг заявити івуарійський форвард "Челсі" Саломон Калу, який зазвичай виходить на заміну: "Я ніколи не боявся конкуренції, тому що вона робить нас сильнішими. Я чекаю свого шансу. У "Челсі" багато хороших гравців, і кожен хоче виходити на поле. Я - не виключення".

Лента.ру