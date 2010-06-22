ЧС-2010: закінчилися матчі в групі B

Нігерія була близькою, але...

Закінчився груповий етап для команд, які виступали в групі B. Греція - Аргентина 0:2 (Демікеліс 78, Палермо 89) Нігерія – Південна Корея 2:2 (Калу Уче 12, Якубу 69 пен. - Чжон Су Лі 37, Чу Юн Парк 49) У підсумку Аргентина має 9 очок, Південна Корея – 4, Греція – 3, Нігерія – 1 очко. До 1/8 фіналу виходять Аргентина і Південна Корея. Їх матчі відбудуться 27 і 26 червня, відповідно, проти Мексики і Уругваю. Завтра боротьбу вестимуть групи C: США (2) - Алжир (1), Словенія (4) - Англія (2) і D: Австралія (1) - Сербія (3), Гана (4) - Німеччина (3).

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