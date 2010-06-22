ЧС-2010: закінчилися матчі в групі B

23:24, 22 червня 2010
Спорт
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Нігерія була близькою, але...

Закінчився груповий етап для команд, які виступали в групі B.

Греція - Аргентина 0:2 (Демікеліс 78, Палермо 89)

Нігерія – Південна Корея 2:2 (Калу Уче 12, Якубу 69 пен. - Чжон Су Лі 37, Чу Юн Парк 49)

У підсумку Аргентина має 9 очок, Південна Корея – 4, Греція – 3, Нігерія – 1 очко.

До 1/8 фіналу виходять Аргентина і Південна Корея.

Їх матчі відбудуться 27 і 26 червня, відповідно, проти Мексики і Уругваю.

Завтра боротьбу вестимуть групи C: США (2) - Алжир (1), Словенія (4) - Англія (2) і D: Австралія (1) - Сербія (3), Гана (4) - Німеччина (3).

 

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