Роман Абрамович святкує перемогу

У англійській прем`єр-лізі відбувся центральний матч чемпіонату. Лондонський "Челсі" приймав на своєму полі "Манчестер Юнайтед" і добився перемоги з рахунком 3:0. Ця перемога дозволила клубу Романа Абрамовича за два тури до фінішу виграти чемпіонський титул. "Челсі" повторив торішній успіх, коли вперше за 50 років став чемпіоном Англії.

Для того, щоб гарантувати собі чемпіонський титул, "Челсі" достатньо було зіграти внічию. Проте лондонці вже на 5-й хвилині відкрили рахунок – атаку "Челсі" завершив французький захисник Вільям Галлас.

У другій половині зустрічі "Челсі" переграв гостей, забивши ще два м`ячі. На 61-й хвилині Джо Коул виграв перед штрафною "МЮ" боротьбу у захисників, вийшов на ударну позицію і над плечем голкіпера Едвіна ван дер Сара послав м`яч в сітку. На 73-й хвилині центральний захисник лондонців Рікарду Карвалью забив третій гол. За два тури до фінішу "Челсі" випереджає "Манчестер Юнайтед" на 12 очок. Манкуніанцам доведеться ще боротися за друге місце з "Ліверпулем".