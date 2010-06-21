Вейн Руні вибачився перед вболівальниками

Форвард збірної Англії з футболу Вейн Руні вибачився перед уболівальниками за некоректний вислів на їхню адресу, повідомляє радіостанція "Маяк".

Одразу після фінального свистка матчу в групі «C» Англія - Алжир, де була зафіксована нульову нічию, обурені англійські фанати піддали обструкції свою команду за бляклу гру. Залишаючи поле, 24-річний нападаючий відповів усім незадоволеним, вимовивши в телевізійну камеру, яка продовжувала пряме мовлення: «Приємного вам повернення додому!».

«Я вимовив ці слова, коли був у запалі матчу, який склався для нас невдало, - наводить заяву Руні англійська Футбольна Асоціація. - Приношу свої вибачення уболівальникам».

Один з фаворитів чемпіонату світу - збірна Англії - невдало виступає на полях ПАР, не здобувши поки жодної перемоги в двох матчах.