ЧС-2010: закінчився матч Словаччина – Парагвай
16:17, 20 червня 2010Спорт
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Парагвай просувається до 1/8
Закінчився матч ЧС-2010 в групі F Словаччина - Парагвай. Рахунок 0:2. Голи: Вера 27, Рівера 85.
Парагвай з 4-ма очками впевнено просувається до 1/8 фіналу.
Сьогодні в цій же групі грають збірні Італії і Нової Зеландії, які мають по одному очку.
Завершальна гра дня – о 21:30. На поле вийдуть команди групи G - Бразилія і Кот-д`Івуар.
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