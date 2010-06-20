ЧС-2010: закінчився матч Словаччина – Парагвай

Парагвай просувається до 1/8

Закінчився матч ЧС-2010 в групі F Словаччина - Парагвай. Рахунок 0:2. Голи: Вера 27, Рівера 85. Парагвай з 4-ма очками впевнено просувається до 1/8 фіналу. Сьогодні в цій же групі грають збірні Італії і Нової Зеландії, які мають по одному очку. Завершальна гра дня – о 21:30. На поле вийдуть команди групи G - Бразилія і Кот-д`Івуар.

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