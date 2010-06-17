ЧС-2010: уболівальники збірної КНДР виявилися китайськими акторами

Частина вболівальників збірної КНДР з футболу, які підтримували команду під час матчу чемпіонату світу проти Бразилії (1:2), виявилася групою китайських акторів. Послуги акторів надала китайська фірма China Sports Management Group на прохання Спорткомітету КНДР, пише іспанська газета Marca.

На грі з Бразилією були присутні близько ста китайських акторів. Вони були з прапорами КНДР і шарфами кольору цієї команди і підтримували північнокорейських футболістів впродовж усього матчу. Всього Спорткомітет КНДР надав китайській фірмі близько тисячі квитків на ігри ЧС-2010.

Як відзначає Marca, більшість китайських уболівальників на чемпіонаті світу підтримують азіатські команди, головним чином, КНДР і Південну Корею. Крім того, китайці вболівають за Бразилію, Аргентину й Іспанію. Збірна Китаю у фінальний турнір ЧС-2010 не потрапила.

Лента.ру