Кубок Англії: Челсі вирвав нічию у шаленому матчі

Лондонське дербі стало центральним серед чвертьфінальних поєдинків кубка Англії. "Шпори" зараз на ходу, а тому матч обіцяв стати дуже цікавим, тим більше що в рамках прем`єр-ліги цього сезону "аристократи" поступилися на "Вайт Харт Лейн".

Перед зустріччю Мартін Йол зіткнувся з серйозними проблемами зі складом. Вибув Роббі Кін, не зміг зіграти основний голкіпер Пол Робінсон. А ось "Челсі" з`явився в уже звичному складі, слабким місцем якого є центр оборони з відсутністю Джона Тері.

Сама гра почалася з гола "Тоттенхема", коли швидка комбінація за участю Леннона, Дефо і Бербатова закінчилася голом останнього. Причому болгарин отримав м`яча в центрі штрафного майданчика, знаходячись між двома захисниками, що, проте, не завадило завдати йому потужного удару. Та і в подальші хвилини рахунок цілком міг збільшитися на користь гостей.

Поступово "Челсі" вирівняв гру і оволодів м`ячем. Атаки на ворота Керні стали частішими, а тому і гол став цілком логічним, коли фланговий навіс з подальшим скиданням закінчився результативним ударом неприкритого Лемпарда. Але раділи господарі недовго, і вже через шість хвилин Петр Чех удруге виймав м`яч із сітки власних воріт. Причому автоголом відзначився Мікаель Есс’єн, якому було вочевидь незатишно на позиції центрального захисника. Ганець в підкаті намагався перервати простріл Дефо на Бербатова, чого явно не слід було робити, оскільки на перехопленні готовий був зіграти воротар. Через декілька хвилин автоголом у відповідь міг відзначитися вже захисник "Тоттенхема" Майкл Доусон, але його підстрахував Пол Сталтері.

Незадоволений своєю командою Жозе Моуріньйо робить ранню заміну, випускаючи замість захисника Феррейри атакуючого вінгера Райта-Філіпса. Але привело це лише до третього гола гостей. Цього разу проявив себе Хоссам Галі, що явно стало повною несподіванкою для оборони "аристократів". Єгиптянин зіграв у стінку з Дефо, без перешкод увійшов до штрафної і переграв Чеха.

До кінця тайму відповісти "Челсі" зумів лише парою небезпечних штрафних ударів, які не принесли результату. З небезпечних стандартів "синіх" почався і другий тайм, але забити знов могли гості, чого не дозволив виключно талант Петра Чеха, який відбив непрості удари Леннона і Дефо зблизька.

Відродив інтригу за двадцять хвилин до кінця все той же Френк Лемпард. Виконуючий обов`язки капітана півзахисник відзначився після розіграшу кутового і подарував публіці надію, все-таки на "Стемпфорд Бридж" "Челси" цього сезону ще не програвав. Чудесного порятунку довелося чекати довго, але він все-таки відбувся, коли Саломон Калу, який вийшов як третій нападаючий голом завершив навіс Дідьє Дрогба.

У час, що залишився, "шпори" могли вирвати перемогу, оскільки відмінну гру демонстрував Жермейн Дефо. Але нападаючому трохи не пощастило, зокрема, коли м`яч влучив у поперечину. А значить результативна нічия, і доля півфіналіста кубка Англії вирішиться на "Вайт Харт Лейн".

Кубок Англії. 1/4 фіналу.

"Челсі" – "Тоттенхем" – 3:3 (1:3)

Голи: Бербатов, 5 – 0:1, Лемпард, 22 – 1:1, Есс’єн, 28, автогол – 1:2, Галі, 36 – 1:3, Лемпард, 71 – 2:3, Калу, 86 – 3:3.

"Челсі": Чех, Карвальйо, Е. Коул (Калу 64), Феррейра (Райт-Філіпс, 34), Баллак, Діарра (Булакруз, 57), Есс’єн, Лемпард, Дрогба, Роббен, Шевченко.

"Тоттенхем": Керні, Доусон, Лі, Роша, Сталтері, Галі (Гарднер, 81), Леннон (Мальбранк, 76), Таїньйо, Зокора, Бербатов (Мідо, 66), Дефо.

Суддя: Майк Райлі.

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