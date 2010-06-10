До старту ЧС-2010 залишається доба

До старту 19-го футбольного Чемпіонату світу в ПАР, учасниками якого стануть 32 найсильніші команди планети, залишається одна доба.

Офіційно мундіаль стартує 11 червня і завершиться рівно через місяць, 11 липня. За день до відкриття, 10 червня пройде святковий концерт відкриття турніру на стадіоні "Орланд" в Йоганнесбурзі. Зіркою концерту стане Шакіра, яка разом з групою Freshlyground виконає офіційний гімн Чемпіонату світу - пісню "Time for Africa" ("Час Африки").

Пряму трансляцію матчів ЧС-2010 в Україні вестимуть Перший національний та ICTV.

Коментувати матчі ЧС-2010 року, які транслюватиме Перший Національний, буде Савік Шустер, на ICTV будуть три коментатори - Босянок, Вацко та Джулай.

За матеріалами Gazeta.ua