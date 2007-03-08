Букмекери назвали Челсі фаворитом Ліги чемпіонів...

Авторитетна букмекерська контора William Hill оприлюднила ставки на перемогу в Лізі чемпіонів нинішнього сезону після закінчення матчів першого раунду плей-офф.

Головним фаворитом, на думку букмекерів, є лондонський "Челсі", який ще ніколи в своїй історії не перемагав в Лізі чемпіонів. Ставки на перемогу клубу приймаються з розрахунку 3,75 до 1.

Слідом за "Челсі" йде "Манчестер Юнайтед", ставки на який - 4,33 до 1, а потім "Ліверпуль" - 6 до 1. Далі розташувалися "Валенсія" - 8 до 1, "Мілан" - 9 до 1, "Баварія" і "Рома" - 10 до 1, і ПСВ - 17 до 1.

Жеребкування чвертьфіналу та півфіналів Ліги чемпіонів відбудеться 9 березня в Афінах, де в травні буде зіграний і фінал турніру. Після того, як стануть відомі результати, коефіцієнти ставок на перемогу в найпрестижнішому клубному турнірі європейського футболу, цілком імовірно, скоригуються.

Лента.ру