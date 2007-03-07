Закінчилися матчі 1/8 Ліги чемпіонів

Важку (навіть нервову) перемогу у Арсеналу вирвав ПСВ (обидва голи Алекс, причому на 58-й хвилині до своїх воріт, а на 83-й «зрівнює рахунок") і вийшов у наступний тур.

Манчестер забив гол на 72-й хвилині (Ларссон). Тож 1:0 як і в першому матчі. Лілль вибуває.

Баварія мусила відігравати програш у Мадриді (3:2). Вона впоралася. Перший гол – швидкий, супершвидкий – на 10-й секунді (Макаай), перехопивши першу ж атаку Реала з центра поля. Лусіо на 66-й хвилині закріплює шанси Баварії, але 83-я приносить пенальті на користь Реала (реалізує Ністелрой). Врешті 2:1 і 4:4 за сумою матчів. Два голи, забиті в першому матчі, вивели до чвертьфіналу Баварію.

Мілан і Селтік не змогли відкрити рахунок в основний час. Додатковий час розпочався голом Кака, і цей гол залишився єдиним. Мілан - в одній четвертій.