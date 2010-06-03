Маркевич: у нас роботи — непочатий край

В середу в товариському матчі збірна України обіграла в Осло збірну Норвегії — 1:0. На післяматчевій прес-конференції головний тренер українців Мирон Маркевич так прокоментував гру своїх підопічних:

"Якщо врахувати те, що ми сьогодні вперше грали таким складом, а також залучили чотирьох гравців молодіжної збірної, то, звичайно, не все у нас клеїлося, і я говорю про це абсолютно відверто. Хоча моментами команда грала досить непогано.

Ну й крім того треба враховувати, що у нас суперником була досвідчена команда, яка вже кілька років грає фактично одним складом. Сьогодні відчувалося, що норвежці більш зіграні, досвідченіші. Звичайно ж, ми задоволені перемогою, але у нас роботи — непочатий край. З іншого боку, ми побачили, на яких виконавців ми можемо розраховувати в майбутньому. Думаю, що сьогодні молодь показала себе з непоганого боку, але, звичайно, є над чим працювати".

З приходом до керма збірної України Маркевича команда здобула три перемоги з трьох. Журналісти відзначили, що такий шалений старт навіть трохи лякає...

Маркевич: "Я теж побоююся, що ми виграли всі матчі цього збору. По роботі з клубними командами я знаю, що це таке, коли в усіх контрольних матчах здобуваються перемоги. Тому зараз, перш за все, ми проаналізуємо всі помилки, які допустила команда в цих трьох матчах, і до матчу зі збірною Голландії готуватимемося дуже серйозно".

На зауваження про те, що "синьо-жовті" перервали домашню переможну серію збірної Норвегії з 34 ігор, Маркевич відреагував так:

"Я спокійно до цього ставлюся. Тим паче, що якщо бути чесним, ми не повинні були сьогодні виграти. До того ж, колись і у мене колись закінчиться якась серія. Це тренерська доля, нікуди від неї не дінешся".

Динамо Киев от Шурика