У першого переможця Ліги чемпіонів вкрали трофей

Невідомі викрали зі стадіону "Велодром", де проводить домашні матчі футбольний клуб "Марсель", копію Кубка чемпіонів. Пропажу виявили вранці 6 березня, хоча співробітники стадіону запевняють, що двері в музей були замкнені, передає AFP. Поліція вже почала розслідування інциденту.

У 1993 році "Марсель" отримав трофей як перший в історії переможець Ліги чемпіонів. У фіналі французька команда переграла "Мілан" з рахунком 1:0. Єдиний гол у тому матчі забив захисник "Марселя" Базіль Болі. Кубок чемпіонів протягом року зберігався у клубному музеї "Марселя", а потім його віддали назад в УЕФА, а замість нього в музей помістили копію.

Тим часом, до крадіжки стало відомо, що "Марсель", який втратив лідируючі позиції у французькому футболі, як і раніше залишається найпопулярнішою командою серед фанатів – за нього вболівають 17,2 відсотка вболівальників. Незмінний чемпіон Франції останніх років "Ліон" зайняв в опитуванні журналу "Франс Футбол" друге місце, він здобув 12,5 відсотків голосів. Найпопулярнішою іноземною командою у Франції став мадридський "Реал".

Лента.ру