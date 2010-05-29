Кличко переважив Сосновські (фото)

Відбулося зважування напередодні поєдинків 29 травня в німецькому Гельзенкірхені.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC українець Віталій Кличко (41-2, 37 нокаутів) показав на вагах відмітку в 112 кг.

Його противник, польський боксер, що проживає у Великобританії, Альберт Сосновські (45-2-1, 27 нокаутів) підійшов до зважування у зовні прекрасній формі і потягнув на 101,8 кг.

"Альберт в абсолютно феноменальною формі, так як тренувався до цієї зустрічі дуже старанно, - заявив промоутер польського боксера Джо ДеГуардія. - Очікується, що на цей поєдинок приїдуть 40 тисяч фанатів з Польщі, щоб підтримати Альберта. Так що, незважаючи на те, що він буде виступати не в себе вдома, сильна підтримка на трибунах змусить його думати про протилежне. Альберт дуже впевнений у своєму плані на майбутній поєдинок, і я очікую, що це буде цікавий і захоплюючий бій".

Раніше повідомлялося, що польське телебачення все ж таки купило права на трансляцію бою між Чемпіоном WBC у важкій вазі Віталієм Кличком і Альбертом Сосновські.

Нагадаємо, що Кличко і Сосновські зустрінуться 29 травня.

Пряму телетрансляцію поєдинку дивіться 29 травня в 23:50 на телеканалі "Інтeр".

Gazeta.ua