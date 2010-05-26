Дон Кінг підписав контракт про співпрацю з львівським боксером

25 травня у Львові американський боксерський промоутер Дон КІНГ підписав контракт з місцевим боксером-професіоналом, інтерконтинентальним чемпіоном за версіями WBA, WBO Андрієм КОТЕЛЬНИКОМ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Контракт між промоутерською компанією «АК1» (Львів) та Don King Productions (США) розрахований на три роки.

За даними прес-служби, в рамках візиту до Львова Д.КІНГ також відвідав міську раду та зустрівся з міським головою Львова Андрієм САДОВИМ.

Як зазначив відомий промоутер під час зустрічі у міськраді, «коли я розмовляв із Андрієм КОТЕЛЬНИКОМ, він мені запропонував познайомимось із його міським головою... І сьогодні, на зустрічі із мером, я сидів між двома Андріями. Міський голова Львова - справжній перевірений громадянин свого народу, який дбає про тих, кого представляє”.

Д.КІНГ пообіцяв, що “тепер кожен раз, коли я буду у Львові, я не буду говорити, що місто може зробити для мене, а навпаки - що я можу зробити для Львова».

Міський голова Львова А.САДОВИЙ подарував Д.КІНГУ на згадку про місто ювілейну монету, випущену до 750-річчя Львова.