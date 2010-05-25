Кличко пообіцяв нокаутувати Хея за чотири раунди

Український боксер-важкоатлет Віталій Кличко заявив, що у випадку, якщо він зустрінеться на рингу з англійцем Девідом Хеєм, цей бій триватиме не більше чотирьох раундів. Кличко пообіцяв нокаутувати Хея в другому, третьому або, в крайньому випадку, в четвертому раунді. Про це повідомляє інтернет-видання Boxingscene.

Віталій Кличко носить звання чемпіона світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада). Хею належить чемпіонський титул WBA (Всесвітня боксерська асоціація). Ще два титули - IBF (Міжнародна боксерська федерація) і WBO (Всесвітня боксерська організація) - належать молодшому братові Віталія Володимирові Кличку.

Володимир Кличко в квітні 2010 року офіційно кинув виклик Хею. У травні Кличко-молодший запропонував англійцеві зустрітися на рингу у вересні або жовтні 2010 року. Поки незрозуміло, чим закінчаться переговори Кличка з Хеєм, проте швидше за все свій наступний бій Володимир Кличко проведе з росіянином Олександром Повєткіним, який є обов`язковим претендентом на титул IBF.

Кличко-молодший раніше говорив, що він має намір бити Хея впродовж дванадцяти раундів, а в кінці поєдинку відправити його в нокаут. Віталій Кличко підкреслив, що, на відміну від брата, він не планує затягувати бій з Хеєм.

Віталій Кличко 29 травня 2010 року захищатиме свій титул у поєдинку з польським боксером Альбертом Сосновські. Цей бій відбудеться в німецькому Гельзенкірхені на арені футбольного клубу "Шальке".

Лента.ру