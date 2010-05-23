Моурінью: я гадки не маю, чого хоче "Реал"

Головний тренер "Інтера" Жозе Моурінью після перемоги в Лізі чемпіонів над мюнхенською "Баварією" заявив, що його поки не можна назвати новим наставником мадридського "Реала".

Міланський клуб обіграв у суботу на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді команду Луї ван Галя з рахунком 2:0. Одразу після гри Моурінью в інтерв`ю італійському телебаченню заявив, що, швидше за все, залишить "Інтер".

Проте, за словами тренера, він ще не обговорював питання переходу до "Реала" з президентом іспанського клубу Флорентіно Пересом. "Я гадки не маю, чого хоче "Реал", - наводить його слова РІА "Новости". - Мені потрібно все обговорити з керівництвом клубу, перш ніж мене можна буде назвати тренером "Реала". Поки я - тренер "Інтеру" і пишаюся цим. І якщо я піду, то тільки тому, що "Реал" має величезні амбіції - такі ж, як я, такі ж, як мав "Інтер".

Тренер зізнався, що після другої перемоги в Лізі чемпіонів він хоче виграти турнір утретє. "Я хотів би стати єдиним тренером, який перемагав в Лізі чемпіонів з трьома різними клубами. Мені подобається випробовувати себе, - заявив Моурінью. - Коли я почав роботу з "Порту", він нічого не вигравав впродовж багатьох років. Коли перейшов до "Челсі", він не перемагав у чемпіонаті Англії 50 років. "Інтер" 45 років не вигравав Лігу чемпіонів. Такі випробування додають мені мотивацію".

Моурінью також відповів критикам, які звинувачують "Інтер" у тому, що в команді грає дуже мало італійських футболістів.

"Інтер" - італійська команда, просто в її складі мало італійців. Але ми пишаємося тим, що представляємо італійський футбол. Я гордий, що допоміг Італії зберегти четверту путівку до Ліги чемпіонів (у разі програшу "Інтеру" у Італії залишилися б тільки три місця в турнірі)", - зазначив португальський тренер.