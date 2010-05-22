Carlsberg став п’ятим офіційним спонсором Євро-2012

Компанія Carlsberg стала п’ятим офіційним спонсором проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

УЄФА і компанія Carlsberg оголосили про продовження довгострокової спонсорської угоди, що стосується головного турніру під егідою УЄФА. Таким чином, сторони ще більше зміцнили партнерські відносини, які ведуть початок з чемпіонату Європи 1988 року, що проходив у ФРН.

Carlsberg став п`ятим всесвітньовідомим партнером Євро-2012, долучившись до Adidas, Castrol, Coca-Cola та Hyundai-Kia.

У рамках угоди Carlsberg матиме ексклюзивні маркетингові права на забезпечення алкогольними напоями офіційних установ турніру. Крім того, компанія продовжить пропонувати фанам унікальні та ексклюзивні програми, як то визначення та нагородження "Carlsberg Гравця матчу".

На додачу до партнерства з Євро-2012 Carlsberg матиме зиск від реалізації маркетингових прав на фінальну частину чемпіонату Європи серед молоді 2011 року, що пройде у Данії.

"Ставши партнером Євро-2012, ми укріплюємо нашу багаторічну відданість європейському футболу найвищого ґатунку, - відзначив президент Carlsberg Group Йорген Буль РАСМУССЕН. - Євро-2012 - це не просто віха для Carlsberg, що є спонсором чемпіонатів Європи майже чверть століття. Особливої ваги турнір має і тому, що вперше проводиться у Східній Європі".

"Інтерес до футболу і традиції гри у приймаючих країнах, населення котрих перевищує 80 мільйонів жителів, просто величезні. І тому ми ще більше раді бути частиною такого захоплюючого турніру, - додав Й.РАСМУССЕН. - Ми творимо історію разом з УЄФА та усіма нашими співробітниками в Україні та Польщі".

Коментуючи цю подію, генеральний директор компанії UEFA Events SA Девід ТЕЙЛОР зауважив: "Чемпіонат Європи має величезну користь від партнерства з Carlsberg упродовж більш ніж двох десятиріч. І ми дуже пишаємося нагодою продовжити це співробітництво з таким визнаним брендом. Логотип Євро-2012 символізує зростання - це ж можна сказати і про партнерство між Carlsberg та європейською першістю".