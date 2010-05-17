Українські дзюдоїсти повертаються з Каїра з 12 медалями

Третє загальнокомандне місце

Українські спортсмени здобули на етапі Кубка світу із дзюдо 12 медалей. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету. Зокрема, національна збірна України із дзюдо повертається з Каїра, де вчора закінчилися змагання етапу Кубка світу, із двома золотими нагородами, двома – срібними та 8 – бронзовими. У столиці Єгипту українська команда посіла третє загальнокомандне місце. На сходинку вище - збірна Росії, а тріумфаторами змагань стали французькі дзюдоїсти.

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