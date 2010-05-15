Збірна України з футболу проведе збір у Харкові

Національна збірна України з футболу під керівництвом головного тренера Мирона МАРКЕВИЧА проведе свій перший збір у Харкові на новій тренувальній базі футбольного клубу «Металіст».

Про це повідомив кореспонденту УНІАН прес-аташе національної команди України Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ.

За його словами, 21 травня на спортивній базі «Металіста» в селищі Високому, у передмісті Харкова, відбудеться день відкритих дверей збірної, в рамках якого пройде відкрите тренування команди та спілкування з футболістами.

О.ГЛИВИНСЬКИЙ також повідомив, що 16 травня у Харкові на стадіоні «Металіст» відбудеться прес-конференція тренерського штабу збірної України. У ній візьмуть участь головний тренер команди М.МАРКЕВИЧ та його асистенти Юрій КАЛИТВИНЦЕВ, Семен АЛЬТМАН та Олександр ХАЦКЕВИЧ.

Прес-конференція пройде у конференц-залі стадіону «Металіст» о 13.30 в день проведення фіналу Кубку України з футболу. На стадіоні «Металіст» цього дня зіграють сімферопольська «Таврія» і донецький «Металург».

За даними прес-служби ФК «Металіст», тренувальна база харківського клубу збудована за кошти групи DCH, яка належить Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ - генеральному інвестору і координатору підготовки Харкова до Євро-2012. База споруджена за сучасними стандартами і отримала високу оцінку керівників УЄФА в ході інспектування спортивних об’єктів до Євро-2012.

База загальною площею 9,1 га розташована в екологічно чистій зоні на відстані 18 км від стадіону «Металіст» та 15 км від Міжнародного аеропорту «Харків» - головних об’єктів Євро-2012. База має 4 стандартних футбольних поля 105х68 м, з них одне зі штучним покриттям.

Довідка УНІАН. Свій перший (товариський) матч під керівництвом головного тренера Мирона МАРКЕВИЧА національна збірна України проведе 25 травня 2010 року у Харкові на стадіоні «Металіст» проти збірної Литви.