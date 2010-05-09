Результати завершального туру Чемпіонату України з футболу

Сьогоднішніми матчами закінчився останній, 30-й тур Чемпіонату України з футболу

Динамо - Металург З 3:0 (Мілевський 11, 33, Кривцов 61 автогол)

Металіст - Арсенал 1:0 (Фініньо 37)

Металург Д - Оболонь 5:0 (Зе Соарес 2, 70, Димитров 8 пен., 72, Танаса 77)

Ворскла - Дніпро 1:1 (Матвєєв 45 - Назаренко 87)

Таврія - Шахтар 2:3 (Любенович 10, Ковпак 25 - Кравченко 59, 67, Дуглас Коста 81)

Чорноморець - Зоря 1:1 (Діденко 86 - Каменюка 41)

Кривбас - Закарпаття 3:1 (Мотуз 57, Морозюк 66, Льопа 81 - Мікуляк 11)

Іллічівець - Карпати 2:2 (Касьян 59, Ярошенко 72 пен. - Тубич 4, Батиста 35)

Якщо володарі перших трьох місць: Шахтар, Динамо і Металіст, - були відомі ще за тур до закінчення, то заочна суперечка між Кривбасом і Чорноморцем за виліт в першу лігу залишалася незавершеною.

Сьогодні одного голу Чорноморцеві не вистачило для виграшу... Зі свого боку Кривбас, який добре відіграв останню частину першості, не тільки піднявся з останнього місця, а й випередив за очками Закарпаття і Чорноморець. Він залишається у вищому ешелоні українського футболу.