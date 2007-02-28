Роналду обійшов Зідана в рейтингу найдорожчих футболістів

Мадридський "Реал" готовий купити півзахисника "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду за суму, що перевищує трансферний рекорд всіх часів. Це досягнення належить Зінедіну Зідану, який уже завершив кар`єру: у 2001 році "Реал" заплатив за нього "Ювентусу" 48 мільйонів фунтів стерлінгів (більше 94 мільйонів доларів).

Керівництво "МЮ" неодноразово заявляло, що чутки про можливий відхід Кріштіану Роналду з клубу не мають під собою підґрунтя, але сам футболіст жодного разу офіційно не підтвердив свого бажання залишитися в Англії, пише видання The Times. До останнього часу головним претендентом на португальця вважалася "Барселона", але тепер в боротьбу за нього вступив "Реал".

Переговори між Кріштіану Роналду і "МЮ" про новий контракт поки далекі від завершення, оскільки агенти гравця вважають, що клуб повинен зробити їх клієнта найбільш високооплачуваним футболістом світу. На їх думку, це означає, що португалець повинен отримувати по 100 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (196,5 тисяч доларів).

Лента.ру