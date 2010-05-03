Динамо зазнало втрат перед матчем з Шахтарем

Київське «Динамо» зазнало втрат перед матчем 29-го туру з «Шахтарем». Поєдинок 5 травня в Донецьку точно пропустять двоє динамівців.

Мова про захисника Леандро Алмейду, вилученого в поєдинку із «Закарпаттям», а також півзахисника Романа Єременка. Перед матчем із ужгородцями шестеро динамівців «висіли» на картці, і в результаті нерви здали саме в Романа.

Відсутність фінського півзахисника в майбутньому матчі в Донецьку стане відчутною втратою для Валерія Газзаєва, оскільки в нинішньому сезоні Єременко є стабільним гравцем основного складу, і тренерському штабу доведеться поламати голову, щоб знайти йому рівноцінну заміну.

Також варто відзначити, що донецький «Шахтар», у свою чергу, до головного матчу футбольної весни підходить у всеозброєнні, і головний тренер «гірників» Мирча Луческу в поєдинку з «Динамо» зможе розраховувати на всіх здорових гравців, які є у нього в розпорядженні.

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)