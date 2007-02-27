Анатолій Тимощук залишає Шахтар

У середині тижня півзахисник підпише контракт з «Зенітом», повідомляє видання "Советский спорт".

– Можна вважати, що мій переїзд до Петербургу вже на 99 відсотків відбувся, – заявив вчора Тимощук у телефонній розмові з кореспондентом «Советского спорта». – Ми ще раз зберемося обговорити моє майбутнє разом з дружиною і агентом, але принципове рішення вже ухвалене: я переходжу в «Зеніт». Якщо знадобиться, ще раз зустрінуся з Рінатом Леонідовичем (Ахметовим – президентом «Шахтаря». – Прим. ред.), хоча його позиція відома: він не проти мого від`їзду. У найближчі два-три дні нам належить вирішити всі паперові питання, і як тільки контракт буде підписаний, я відразу ж з`являюся в розташуванні своєї нової команди.