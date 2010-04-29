Мілевський обіцяє повернути «борг» Закарпаттю
08:59, 29 квітня 2010Спорт
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Репетиція перед Донецьком
Суботній матч "Динамо" і "Закарпаття" буде для киян особливим.
Про це заявив капітан динамівців Артем Мілевський.
"У нас попереду зустріч з "Шахтарем", яка обіцяє бути дуже цікавою. Втім, як і гра з "Закарпаттям" в суботу.
Так що все тільки починається.
У нас перед ними боржок залишився. Тому поєдинок буде особливим і, в той же час, дуже важливим для нас напередодні гри в Донецьку".
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