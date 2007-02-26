Підсумки футбольного вік-енду в Європі

У європейських національних чемпіонатах в минулі вихідні пройшли чергові тури.

Переможна серія «Інтера» в чемпіонаті італійської серії «А» досягла 17 матчів. У черговому турі міланський клуб завдав поразки «Катаньї» – 5:2 і набрав 66 очок. «Рома» здобула перемогу над «Реджіною» – 3:0 і з 52-мя очками займає другу позицію. На 5 очок менше (провівши при цьому на гру більше) має «Палермо», що зіграв внічию з «Аталантою» – 1:1.

У чемпіонаті Франції «Ліон» на своєму полі зіграв внічию з «Сошо» – 3:3. «Ланс» не скористався шансом скоротити відставання від лідера, його зустріч з «Нансі» також завершилася нічийним результатом – 2:2 і розрив як і раніше складає 13 очок. На третій рядок вийшла «Тулуза», яка узяла гору над «Марселем», – 3:0.

В іспанській першості «Барселона» після двох поразок поспіль здобула перемогу на своєму полі над «Атлетіком» з Більбао – 3:0 і знову вийшла на 1-е місце, оскільки «Севілья» на полі «Гетафе» зіграла внічию – 0:0. В активі «Барселони» – 49 очок, у «Севільї» – 47. По 43 очки набрали «Валенсія» і мадридський «Реал», обидві команди з однаковим рахунком – 1:1 завершили гостьові матчі: «Валенсія» – з «Химнастіком», «Реал» – з «Атлетіко».

Три команди, які займають верхні рядки в чемпіонаті німецької Бундесліги, в 23-му турі втратили очки. «Шальке-04» програв на своєму полі леверкузенському «Байєру» – 0:1, «Штутгарт» зіграв внічию з «Гертою» – 0:0, «Вердер» – з «Боруссією» з Менхенгладбаха – 2:2. Ці результати дозволили чинному чемпіонові країни – «Баварії», яка обіграла «Вольфсбург», – 2:1, наблизитися до третього місця, до якого їй тепер залишається 3 очки.

Лідер англійської прем`єр-ліиа «Манчестер Юнайтед» здобув гостьову перемогу над «Фулхемом» – 2:1 і на 9 очок відірвався від свого головного переслідувача – «Челсі», у якого, правда, є гра у запасі. На 7 очок від «Челсі» відстає «Ліверпуль», він з великим рахунком виграв на своєму полі у «Шеффілд Юнайтед» – 4:0.

«Челсі» в неділю у фіналі розіграшу Кубка англійської ліги зустрівся з «Арсеналом» і переміг – 2:1.

Радіо "Свобода"