Челсі розгромив "гончарів" і повернув собі лідерство в чемпіонаті

"Челсі" знову вийшов на перше місце в чемпіонаті Англії з футболу, розгромивши "Сток Сіті" в домашньому матчі 36-го туру - 7:0.

Хет-трик зробив Саломон Калу, дубль оформив Френк Лемпард, по разу відзначилися Деніел Старрідж і Флоран Малуда.

В активі "Челсі" тепер 80 очок, і лондонці знов випереджають "Манчестер Юнайтед" на одне очко.

"Евертон" удома обіграв "Фулхем" з рахунком 2:1, поступаючись по ходу зустрічі.

"Бернлі" програв на своєму полі "Ліверпулю" 0:4 і позбувся останніх шансів залишитися в Прем`єр-лізі на наступний сезон.

РІА “Новости”