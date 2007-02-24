28-й тур англійської прем`єр-ліги
22:34, 24 лютого 2007Спорт
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Зіграно 5 матчів
Фулхем - Манчестер Юнайтед 1:2
Голи: Макбрайд, 17 (Фулхем); Гіггз, 29, Кріштіану Роналду, 88 (МЮ)
Міддлсбро - Рідінг 2:1
Голи: Відука, 7; Айегбені, 69 (Міддлсбро); Остер, 87 (Рідінг)
Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед 4:0
Голи: Фаулер, 20 (пен); 25 (пен); Хююпя, 70; Джеррард, 73 (усі - Ліверпуль)
Чарльтон - Вест Хем 4:0
Голи: Емброуз, 24; Томас, 34, 80; Д. Бент, 41 (усі - Чарльтон)
Уотфорд - Евертон 0:3
Голи: Фернандеш, Джонсон, Осман (усі - Евертон)
У цьому турі залишилося зіграти матчі: Астон Вілла - Арсенал, Блекберн - Портсмут, Ман Сіті - Челсі, Тоттенхем - Болтон, Віган - Ньюкасл.
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