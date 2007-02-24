28-й тур англійської прем`єр-ліги

Зіграно 5 матчів

Фулхем - Манчестер Юнайтед 1:2 Голи: Макбрайд, 17 (Фулхем); Гіггз, 29, Кріштіану Роналду, 88 (МЮ) Міддлсбро - Рідінг 2:1 Голи: Відука, 7; Айегбені, 69 (Міддлсбро); Остер, 87 (Рідінг) Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед 4:0 Голи: Фаулер, 20 (пен); 25 (пен); Хююпя, 70; Джеррард, 73 (усі - Ліверпуль) Чарльтон - Вест Хем 4:0 Голи: Емброуз, 24; Томас, 34, 80; Д. Бент, 41 (усі - Чарльтон) Уотфорд - Евертон 0:3 Голи: Фернандеш, Джонсон, Осман (усі - Евертон) У цьому турі залишилося зіграти матчі: Астон Вілла - Арсенал, Блекберн - Портсмут, Ман Сіті - Челсі, Тоттенхем - Болтон, Віган - Ньюкасл.

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