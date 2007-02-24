Відкрився Міжнародний турнір з гімнастики пам’яті Олександра Береша

Сьогодні в Херсоні відкрився турнір зі спортивної гімнастики пам’яті Олександра Береша - заслуженого майстра спорту, срібного та бронзового призера ХХVІІІ Олімпійських ігор 2000 року, призера першості світу, володаря Кубку світу, абсолютного чемпіона світу 2000 року, який трагічно загинув 29 лютого 2004 р. в автомобільній катастрофі.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації Ганна ЧУМАКОВА-КВАШЕНКО, для участі у змаганнях прибули 30 спортсменів-гімнастів з різних міст України: Києва, Луганська, Херсона, Первомайська, Мелітополя, а також представники Росії (м.Москва).

Організаторами турніру виступили Національний олімпійський комітет України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Федерація гімнастики України та управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації.

В урочистому відкритті змагань взяли участь вдова спортсмена Світлана БЕРЕШ, його колишній тренер Ігор КОРОБЧИНСЬКИЙ, міський голова Херсона Володимир САЛЬДО. Серед присутніх був і голова обласного відділення НОКу України, олімпійський чемпіон Сергій ПОСТРЄХІН.