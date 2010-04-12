Ярославський замахнувся на 5-зірковий готель

Генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявляє про готовність побудувати перший у місті 5-зірковий готель.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в Харківській обласній держадміністрації, стимулом для реалізації проекту стали урядові пільги, ініційовані віце-прем`єр-міністром з питань підготовки Євро-2012 Борисом КОЛЕСНІКОВИМ.

За словами співрозмовника агентства, їх планується надавати інвесторам, які виявлять зацікавленість в спорудженні готелів у рамках Державної програми підготовки України до Євро-2012. У числі можливих преференцій - нульова ставка податку на прибуток впродовж пільгового періоду, а також часткове державне кредитування. Таким чином, будівництво бізнес-структурами О.ЯРОСЛАВСЬКОГО першого в Харкові 5-зіркового готелю стане одночасно також і пілотним проектом урядової програми щодо залучення інвестицій у підготовку готельної інфраструктури до європейської футбольної першості.

Як неодноразово заявляв директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, дефіцит готельних номерів для розміщення цільових груп УЄФА і вболівальників є одним з найбільш хворобливих питань для всіх приймаючих міст України, включаючи Харків. Зокрема, наявність готелів категорії 5* і 4* - один з ключових критеріїв, за якими оцінюватиметься готовність українських мегаполісів до проведення матчів Євро-2012. Відповідно, за словами М.ЛУБКІВСЬКОГО «ініціативи Кабінету міністрів України щодо залучення інвестицій у цей сектор виключно актуальні і важливі».

З метою вирішення вказаного питання, повідомив співрозмовник агентства, Б.КОЛЕСНІКОВ планує представити на розгляд Верховної Ради України законопроект, згідно з яким стратегічним інвесторам будівництва готелів будуть запропоновані суттєві пільги.