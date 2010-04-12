УЄФА: стадіон у Львові - у чорній зоні ризику

УЄФА занесла будівництво стадіону до Євро-2012 у Львові у чорну зону ризику.

Про це у понеділок, 12 квітня, заявив віце-прем`єр Борис Колесніков, інформує кореспондент "Чемпіона".

"На сьогодні найпомітніше відставання - стадіон у Львові. УЄФА занесла цей об`єкт у чорну зону ризику. Навіть не у червону, а саме у чорну", - сказав він.

Водночас Колесніков наголосив, що всі будівництва будуть завершені вчасно.

"Проте я хочу заявити, що всі об`єкти, без яких Євро неможливе, будуть готові. У терміни, наближені до встановлених", - запевнив він.