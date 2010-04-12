УЄФА: стадіон у Львові - у чорній зоні ризику
13:23, 12 квітня 2010Спорт
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Колесніков: навіть не у червоній...
УЄФА занесла будівництво стадіону до Євро-2012 у Львові у чорну зону ризику.
Про це у понеділок, 12 квітня, заявив віце-прем`єр Борис Колесніков, інформує кореспондент "Чемпіона".
"На сьогодні найпомітніше відставання - стадіон у Львові. УЄФА занесла цей об`єкт у чорну зону ризику. Навіть не у червону, а саме у чорну", - сказав він.
Водночас Колесніков наголосив, що всі будівництва будуть завершені вчасно.
"Проте я хочу заявити, що всі об`єкти, без яких Євро неможливе, будуть готові. У терміни, наближені до встановлених", - запевнив він.
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