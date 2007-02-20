Закінчилися матчі 1/8 Ліги чемпіонів

Селтік (Глазго) і Мілан розійшлися в Шотландії при нулях на табло.

ПСВ на своєму полі виграв у Арсеналу з "футбольним рахунком" (гол: Мендес, 61).

Лілль на своєму полі з тим же рахунком програв Манчестеру (гол: Гіггз, 83; ударом зі штрафного. Поки "Лілль" будував "стінку", Гіггз несподівано ударив по воротах).

Реал на своєму полі виграв у Баварії - 3:2 (голи: Рауль, 10, Лусіо, 23 зрівнює, знову Рауль, 28, ван Ністелрой, 34, ван Боммель, 88).