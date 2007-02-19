Суркіс вирішив повернути Шевченка

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс пообіцяв вмовити форварда "Челсі" Андрія Шевченка повернутися в український клуб після закінчення сезону-2006/07. Керівник київської команди вважає, що переїзд до Англії став найбільшою помилкою в кар`єрі футболіста, яку ще не пізно виправити.

"Я говорив йому, що він не зможе показати там свою кращу гру, тому що тренер йому не довіряє, - цитує слова Суркіса інтернет-видання sportinglife.com.

Суркіс додав, що Шевченку доведеться потерпіти в "Челсі" до кінця сезону, після чого він спробує домовитися про умови його переходу в "Динамо". Андрій Шевченко починав свою кар`єру в київському клубі, за який виступав з 1994 по 1999 рік. Наступною командою форварда став італійський "Мілан", де він грав до весни 2006 року.

У травні 2006 року Шевченко підписав контракт з "Челсі", який заплатив "Мілану" 30 мільйонів фунтів стерлінгів (більше 58 мільйонів доларів). Проте в лондонському клубі нападаючий не демонструє того рівня гри, на який розраховував головний тренер Жозе Моурінью. У грудні і січні англійські ЗМІ багато писали про можливий перехід Шевченка, але в результаті українець залишився в "Челсі".

Лента.ру