Програму “Спортивний майданчик” розпочали на Хмельниччині

Депутати Хмельницької обласної ради сьогодні затвердили регіональну програму “Спортивний майданчик” на 2010-2014 роки.

Мета програми полягає у покращанні матеріально-технічної бази резервного та дитячо-юнацького спорту, зокрема, проведення реконструкції та модернізації спортивних споруд; будівництво майданчиків для ігрових видів спорту із синтетичним покриттям у кожному районі.

Фінансування програми буде здійснюватися за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, залучення інвестицій та інших джерел. Загалом на реалізацію програми передбачено 16,7 млн. грн., у тому числі 10,5 млн. грн. – кошти районних бюджетів, 152 тис. грн. – кошти обласного бюджету.

Довідка УНІАН. На Хмельниччині функціонують 46 стадіонів з трибунами для глядачів, 386 футбольних полів, 1377 спортивних майданчиків (для гандболу, волейболу, тенісу, баскетболу, бадмінтону), 668 тренажерних майданчиків.