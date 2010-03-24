Київське "Динамо" в Ужгороді програло місцевому "Закарпаттю"

Київське “Динамо” не змогло обійти донецький “Шахтар” і повернути собі перше місце у чемпіонаті України з футболу.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні у матчі перенесеного 13-го туру української Прем’єр-ліги в Ужгороді “динамівці” сенсаційно поступились місцевому “Закарпаттю” з рахунком 0:1. Єдиний м’яч у грі на 53-й хвилині на свій рахунок записав серб Александр ТРІШОВИЧ.

Відтак “Динамо” зрівнялося за кількістю зіграних ігор у чемпіонаті з “гірниками”. Після 21-го матчу кияни залишились із 50-ма очками, а “Шахтар” залишається на першому місці з 52-а пунктами.