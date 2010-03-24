Бій між братами Кличками змоделювали на комп'ютері

Тема поєдинку між братами-важкоатлетами КЛИЧКАМИ - володарем поясу WBC Віталієм і чемпіоном IBF і WBО Володимиром - не дає спокою багатьом. Журналісти німецького таблоїду Bild, за допомогою спеціальної програми, змоделювали бій між українськими чемпіонами на комп`ютері.

У поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу, за версією видання Bild, перемогу отримав Віталій. Володимир упевнено вигравав у старшого брата по очках у перших чотирьох раундах, однак у п`ятому "Доктор Залізний Кулак" нокаутував "Доктора Сталевий Молот".

Як відзначає NEWSru.ua, методику, яка використалася при проведенні експерименту, німці розкривати не стали. Найімовірніше, вона ґрунтується на статистиці братів: Віталій отримав 41 перемогу, в які 39 разів його суперники недотягували до фінального гонгу (у старшого брата один з кращих відсотків нокаутів до перемог в історії боксу), у Володимира таких боїв 48 при 54 перемогах.

Коментуючи результат німецьких журналістів, Віталій відзначив, що якби поєдинок відбувся, найважливішим завданням для нього і для брата стала б ізоляція їх матері, щоб вона не могла нічого взнати: "За три місяці до бою нам довелося б відправити її до круїзу без доступу до газет і телебачення".

Поділився думкою і молодший з братів: "Якби такий бій відбувся, це була б дуже жорстока битва. Таке вже траплялося, коли ми проводили спаринги. Я навіть зламав ногу в одному з них. У такому поєдинку між братами не може бути переможця, тільки програш обох".

Тема поєдинку між братами порушувалася неодноразово, однак і самі брати неодноразово заявляли, що цей бій ніколи не відбудеться через обіцянку, яку вони дали своїй матері.