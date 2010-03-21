Кличко переміг нокаутом

За 10 секунд до кінця 12-го раунду лівим бічним ударом Володимир Кличко "вирубав" американця Едді Чемберса у бою на захист своїх титулів чемпіона світу за версіями IBF і WBO. Суперник українського боксера так і не зміг піднятися на оголошення переможця.

Вечір боксу відбувся в Дюссельдорфі (Німеччина) на стадіоні Espirit Arena, розрахованому на 51 тисячу глядачів.

Весь бій пройшов за явної, хоч і не акцентованої переваги Володимира Кличка.

З першого раунду він нав`язав свій бій: тримав на відстані своєї довгої лівої руки і нікуди не поспішав, джебами набивав перемоги по раундах, чекав будь-якої помилки Чамберса. Американський боксер витратив п`ять раундів, щоб зламати цю ситуацію, навіть піднімав Володимира на руки і намагався кинути на підлогу борцівським прийомом.

З шостого раунду Кличко почав активніше тіснити Чамберса до канатів, завдавати сильних ударів у рукавички, благо американець тримав їх просто біля обличчя, шукав акцентованого удару. Можливо, слабкіший суперник зламався на цьому етапі, але Чамберс все витримував, марно, але наполегливо шукав свій шанс.

За весь бій майже не було ударів у корпус: Кличкові це було не потрібно, він набивав прямі джеби і іноді фірмові двійки; а Чамберс просто не діставав – його фірмовий удар: правою в голову і одразу в прес, - не доходив ні в голову, ні в прес.

Після 9-го раунду Клічко активізувався заради чистої перемоги, але втомлений Чамберс встиг відпочити поки йому міняли порвану (!) рукавичку. Та й зі свого боку прагнув зловити суперника на помилці.

Та все ж вирішальна помилка припала на його долю, точніше на його праву скроню. Бічний від Кличка зовні не виглядав страшним, але влучив дуже точно: кілька хвилин судді й лікарі не могли вирішити наскільки сильно пошкоджений Чамберс, чи може рухатися взагалі. Потім дозволили піднятися, почали світити ліхтариком в очі...

Володимир Кличко тим часом одержував пояси, давав інтерв`ю.