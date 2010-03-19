Результати жеребкування Ліги Європи

14:20, 19 березня 2010
Спорт
4122

Чвертьфінальні зустрічі відбудуться 1 та 8 квітня

У п`ятницю, 19 березня, відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги Європи.

Жеребкування у швейцарському Ньоні провели директор УЄФА зі змагань Джорджіо Маркетті та посол гамбургського фіналу Уве Зеелер.

Ліга Європи 2009/10

1/4 фіналу

"Фулхем" (Лондон, Англія) - "Вольфсбург" (Німеччина)

"Гамбург" (Німеччина) - "Стандард" (Льєж, Бельгія)

"Валенсія" (Іспанія) - "Атлетико" (Мадрид, Іспанія)

"Бенфіка" (Лісабон, Португалія) - "Ліверпуль" (Англія)

1,2 фіналу

"Гамбург"/"Стандард" - "Фулхем"/"Вольфсбург"

"Валенсія"/"Атлетико" - "Бенфіка"/"Ліверпуль"

Чвертьфінальні зустрічі відбудуться 1 та 8 квітня.

Півфінальні матчі будуть зіграні 22 та 29 квітня.

Фінал відбудеться 12 травня у Гамбурзі і розпочнеться о 21:45 за київським часом

Чемпіон

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter