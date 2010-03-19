Результати жеребкування Ліги Європи
Чвертьфінальні зустрічі відбудуться 1 та 8 квітня
У п`ятницю, 19 березня, відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги Європи.
Жеребкування у швейцарському Ньоні провели директор УЄФА зі змагань Джорджіо Маркетті та посол гамбургського фіналу Уве Зеелер.
Ліга Європи 2009/10
1/4 фіналу
"Фулхем" (Лондон, Англія) - "Вольфсбург" (Німеччина)
"Гамбург" (Німеччина) - "Стандард" (Льєж, Бельгія)
"Валенсія" (Іспанія) - "Атлетико" (Мадрид, Іспанія)
"Бенфіка" (Лісабон, Португалія) - "Ліверпуль" (Англія)
1,2 фіналу
"Гамбург"/"Стандард" - "Фулхем"/"Вольфсбург"
"Валенсія"/"Атлетико" - "Бенфіка"/"Ліверпуль"
Чвертьфінальні зустрічі відбудуться 1 та 8 квітня.
Півфінальні матчі будуть зіграні 22 та 29 квітня.
Фінал відбудеться 12 травня у Гамбурзі і розпочнеться о 21:45 за київським часом