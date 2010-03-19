Результати жеребкування Ліги Європи

Чвертьфінальні зустрічі відбудуться 1 та 8 квітня

У п`ятницю, 19 березня, відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналу Ліги Європи. Жеребкування у швейцарському Ньоні провели директор УЄФА зі змагань Джорджіо Маркетті та посол гамбургського фіналу Уве Зеелер. Ліга Європи 2009/10 1/4 фіналу "Фулхем" (Лондон, Англія) - "Вольфсбург" (Німеччина) "Гамбург" (Німеччина) - "Стандард" (Льєж, Бельгія) "Валенсія" (Іспанія) - "Атлетико" (Мадрид, Іспанія) "Бенфіка" (Лісабон, Португалія) - "Ліверпуль" (Англія) 1,2 фіналу "Гамбург"/"Стандард" - "Фулхем"/"Вольфсбург" "Валенсія"/"Атлетико" - "Бенфіка"/"Ліверпуль" Чвертьфінальні зустрічі відбудуться 1 та 8 квітня. Півфінальні матчі будуть зіграні 22 та 29 квітня. Фінал відбудеться 12 травня у Гамбурзі і розпочнеться о 21:45 за київським часом Чемпіон

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