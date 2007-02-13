Головному тренеру збірної Росії з футболу світить 10 місяців тюрми

Гуус Хіддінк. Фото AFP

Адвокати головного тренера збірної Росії з футболу Гууса Хіддінка визнали, що їх підзахисний винен в ухилянні від сплати податків у Голландії. В той же час юристи наголосили, що сам наставник безпосередньо в цьому не винен. Чергове засідання суду у справі Хіддінка відбулося у понеділок 12 лютого, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Нагадаємо, що тренер збірної Росії звинувачується в тому, що в 2002-2003 році він вказав як місце проживання Бельгію і платив податки в скарбницю цієї країни, хоча постійно проживав у Голландії. За словами адвокатів, Хіддінк став жертвою недобросовісних фінансових агентів, які переконали наставника вказати як місце проживання Бельгію.

Як уточнює видання "Спорт-Експрес", Хіддінк зняв будинок у бельгійському селі Ахель, але в ньому не було навіть меблів. Ахель знаходиться за 25 кілометрів від голландського міста Ейндховен, де базується команда ПСВ, яку тренував Хіддінк. При цьому в скарбницю Бельгії тренер перерахував податків у кілька разів менше, ніж мав би заплатити в Голландії.

Минулого тижня перед товариським матчем Голландія - Росія (4:1) прокурор зажадав для Хіддінка 10 місяців в`язниці. Суд повинен винести свій вердикт 27 лютого.

Лента.ру