Під час поєдинку Кличка глядачі не встигнуть навіть пива випити?

Український важковаговик Віталій КЛИЧКО швидко нокаутує польського боксера Альберта СОСНОВСЬКОГО, з яким нинішній чемпіон світу за версією WBC має зустрітися в поєдинку в травні цього року.

Таку думку висловив російський боксер Микола ВАЛУЄВ.

"Якщо проаналізувати бій СОСНОВСЬКОГО з Франческо ПЬЯНЕТО (бій за чемпіона ЄС, котрий закінчився нічиєю), то під час поєдинку з КЛИЧКОМ глядачі можуть не встигнути випити навіть першого пива", - сказав М.ВАЛУЄВ, якого цитують польські медіа.

Російський боксер висловив сумнів, що в Євросоюзі знайдеться 60 тисяч бажаючих дивитися цей бій вживу.

М.ВАЛУЄВ висловив здивування, чому В.КЛИЧКО вибрав собі противником саме цього польського боксера.

"Не знаю, як так мало знаний боксер може отримати за бій з КЛИЧКОМ мільйон доларів", - сказав росіянин.

Як повідомляв УНІАН, оглядач boxingnews24.com Девід ЛАР теж прогнозує легку перемогу В.КЛИЧКА над А.СОСНОВСЬКИМ.