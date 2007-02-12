Хто і навіщо роздмухує ”допінговий” скандал

У Федерації футболу України заперечують інформацію про позитивні допінг-проби у гравців Вищої ліги.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на позачерговому Виконкомі ФФУ в Будинку футболу перший віце-президент ФФУ Сергій СТОРОЖЕНКО заявив, що ”допінговий” скандал роздули для того, щоб відібрати частину повноважень у Федерації футболу України. (Як повідомлялося, на минулому тижні ряд спортивних видань повідомили, що у 16 гравців Вищої ліги допінг-тести дали позитивний результат).

“Конфлікт з’явився або через відсутність знань про ситуацію, через недовіру, або бажання когось в чомусь звинуватити”, - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

Він зазначив, що ФФУ не потрібно ні перед ким звітувати, окрім Конгресу ФФУ, УЄФА та ФІФА. Зокрема, він зачитав циркуляри ФІФА про допінг, згідно з якими цим питанням має займатися ФФУ.

С.СТОРОЖЕНКО повідомив, що з 2003 року провела 2 тис. 10 допінг-тестів, на які були затрачено більш як 840 тис. грн., причому за цей час було виявлено лише дві позитивні-допінг проби.

Він також продемонстрував листи футбольних клубів "Іллічівець", "Ворскла", "Шахтар", "Чорноморець", де вони просять провести допінг-тести серед гравців за участю бригад ФФУ.

Він наголосив, що гравець, у якого допінг-проба дала позитивний результат (за інформацією ЗМІ, гравець ФК "Арсенал" Сергій ЛИТОВЧЕНКО), має постійні проблеми з підвищеним рівнем тестостерону. За його словами, цього футболіста шість разів досліджували на допінг, і всі проби показували підвищений рівень тестостерону, а інших препаратів не було виявлено. С.СТОРОЖЕНКО ще раз підкреслив, що за результатами медичних перевірок у цього спортсмена фізіологічно підвищений рівень тестостерону, і йому дозволено продовжувати грати.

Також С.СТОРОЖЕНКО зазначив, що у 2006 році було перевірено на допінг 312 футболістів. Допінг-тест був позитивний у 10 гравців, в 9 з яких - підвищений рівень тестостерону, причому у 8 гравців з часом рівень нормалізувався.

"Ніяких 16 позитивних допінг-проб, як це було в ЗМІ не було. Я не знаю, звідки це взяли", - наголосив С.СТОРОЖЕНКО.

Він також назвав неправомірною вимогу деяких ЗМІ назвати прізвища футболістів, в яких були виявлені позитивні допінг-проби, посилаючись на Закон України “Про інформацію” та Конвенцію з прав людини.

У свою чергу міністр у справах сім`ї молоді і спорту Віктор КОРЖ повідомив, що український Національний антидопінговий центр не має світового сертифікату для визначення допінгу. За його словами, якщо у спортсмена виявила допінг, то це є лише приводом для більш змістовної перевірки. Він відзначив, що у світі є 32 антидопінгових центри.