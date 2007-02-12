Олені Ісінбаєвій у Донецьку вручили кілограм золота (фото)

У Донецьку російська спортсменка Олена ІСІНБАЄВА одержала 1 кг золота за перемогу і світовий рекорд на XVIII міжнародному легкоатлетичному турнірі "Цептер. Зірки жердини".

Як передає кореспондент УНІАН, О.ІСІНБАЄВА встановила новий світовий рекорд в жіночих стрибках з жердиною для закритих приміщень - 4,93 метри. Це 20-й світовий рекорд в кар`єрі спортсменки.

У нагороду за світовий рекорд О.ІСІНБАЄВІЙ вручили спеціальний приз від "Родовід-банка" - злиток золота масою один кілограм.

У змаганнях чоловіків на турнірі переміг австралієць Пол БЕРДЖЕС з результатом 5,80 метрів. П.БЕРДЖЕС також є переможцем торішнього турніру "Цептер. Зірки жердини".