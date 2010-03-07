Англійські футболісти дізнаються про поїздку на ЧС-2010 раніше репортерів

Головний тренер збірної Англії з футболу Фабіо Капелло заявив, що оголосить склад команди для участі в чемпіонаті світу 2010 року під час особистої зустрічі з гравцями, повідомляє РІА "Новости” з посиланням на The Mail On Sunday.

Наставник планує визначитися з остаточним списком футболістів, які поїдуть на турнір до ПАР, перед контрольною грою з Японією, наміченою на 30 травня.

"Останній тиждень перед від`їздом на ЧС-2010 ми тренуватимемося в Австрії, - сказав італійський фахівець. - Я влаштую зустріч з усіма гравцями. Ми поговоримо, і я скажу їм: "Всім велике спасибі, але мені потрібно зробити вибір".

За словами Капелло, він розраховує взяти на збір до Австрії 30 футболістів, з яких вибере 23 кращі гравці. "Тільки після особистої зустрічі з футболістами я оголошу склад журналістам. Думаю, гравцям буде важливо першими дізнатися, хто з них поїде до ПАР", - відзначив наставник англійців.

ЧС-2010 пройде з 11 червня по 11 липня.